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  • Çanakpınar mahallesinin zirvesine dev Türk Bayrağı asıldı

Çanakpınar mahallesinin zirvesine dev Türk Bayrağı asıldı

Tomarza'nın Çanakpınar mahallesi sakinleri mahallenin tepe noktasına İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı astı.

Çanakpınar mahallesinin zirvesine dev Türk Bayrağı asıldı
Kayseri GündemEditör

Tomarza’nın Çanakpınar mahallesi sakinleri; mahallenin tepe noktasına İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı astı.

Gönüllü olarak çalışan Çanakpınar mahallesi sakinleri; yaptırdıkları dev Türk Bayrağı’nın mahallenin en yüksek noktasına astı. Mahalleli tarafından yapılan açıklamada; Çanakpınar mahallemizin en tepe noktasına bayrak direğini çıkardık. Yolduk ama şanlı Türk Bayrağımız göklerde dalgalanınca tüm yorgunluklarımız bitti. Bu tepe noktaya araçların çıkması için yol talep ediyoruz" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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