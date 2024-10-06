Carlos Mane ligdeki ilk golünü attı

Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, bu sezon Süper Ligdeki ilk golünü attı.

Carlos Mane ligdeki ilk golünü attı
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, bu sezon Süper Ligdeki ilk golünü attı.

Süper Ligin 8 haftasında deplasmanda Başakşehir’e konuk lan Kayserispor; sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldığı müsabakada takımın golünü Carlos Mane kaydetti. Karşılaşmaya on birde başlayan Carlos Mane, 32. dakikada Miguel Cardoso’nun asistinde topu ağlara gönderdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Carlos Mane ikinci yarının 68. dakikada yerini Mehmet Eray Özbek’e bıraktı.

Bu sezon oynanan 7 maçın 5’inde forma giyen Carlos Mane 1 gol kaydetti.

İHA
Kayseri Gündem

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