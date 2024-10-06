Develi'de Filistin konuşuldu

Kayseri Develililer Derneği tarafından ’Dünden Bugüne Filistin Meselesi’ konulu seminer düzenlendi.

Develiler Derneği tarafından düzenlenen ’Dünden Bugüne Filistin Meselesi’ seminerine Doç. Dr. Can Deveci konuşmacı olarak katıldı. Deveci seminerde; Osmanlının son dönemlerinde İngilizlerin Ortadoğu’yu nasıl şekillendirdiğini, daha sonra bölgenin kontrolünü Amerika’ya devrettiğini, bölgede 3. evreye geçildiğini ve bu son safhada Amerika’nın da çekilerek bölgenin kontrolünü İsrail’e bırakacağını söyledi. Bütün hesapların enerji koridorunu alternatifsiz bir şekilde bölge ülkelerine sunmak olduğunu aktaran Deveci; "Bu koridorun denize açılan ucunun İsrail ve Gazze limanlarıdır. Bizim ülke olarak olmadığı kadar birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Devletimizin her şeye hazırlıklı olmalı. Vatandaşlar; ayrıştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınarak devleti ile beraber bu zor günlerin üstesinden gelinmesi için birlikte hareket etmelidir" dedi.

Can Deveci ayrıca; Develililer Derneğini böyle bir etkinlik için kutladı.