Çarşaflı 3 kişi motosiklet kasasından pompalı silahla aracı kurşunladı

Yabancı uyruklu oldukları düşünülen çarşaflı 3 kişi, yine yabancı uyruklu olan 4 kişinin içinde bulunduğu araca 7 el ateş açtı. Olay sonrası 1 kişi yaralandı. 

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  • 30.06.2023 12:12
  • Güncelleme: 30.06.2023 12:12
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Çarşaflı 3 kişi motosiklet kasasından pompalı silahla aracı kurşunladı

Olay, Melikgazi ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddaya  göre kimliği henüz tespit edilemeyen ancak yabancı uyruklu olduğu düşünülen siyah çarşaflı 3 zanlı  motorsiklet ile başka bir yabancı uyruklu şahısın  kullandığı  38 MA 934 plakalı aracın  önünü  keserek pompalı tüfek ile 7 el ateş etti. Olayda araçta bulunan yabancı uyruklu 4 kişiden, 1'i omzundan yaralandı. Olayı gerçekleştiren zanlılar kaçarken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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