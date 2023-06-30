Çarşaflı 3 kişi motosiklet kasasından pompalı silahla aracı kurşunladı

Olay, Melikgazi ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen ancak yabancı uyruklu olduğu düşünülen siyah çarşaflı 3 zanlı motorsiklet ile başka bir yabancı uyruklu şahısın kullandığı 38 MA 934 plakalı aracın önünü keserek pompalı tüfek ile 7 el ateş etti. Olayda araçta bulunan yabancı uyruklu 4 kişiden, 1'i omzundan yaralandı. Olayı gerçekleştiren zanlılar kaçarken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.