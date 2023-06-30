Çarşaflı 3 kişi motosiklet kasasından pompalı silahla aracı kurşunladı
Yabancı uyruklu oldukları düşünülen çarşaflı 3 kişi, yine yabancı uyruklu olan 4 kişinin içinde bulunduğu araca 7 el ateş açtı. Olay sonrası 1 kişi yaralandı.
- 30.06.2023 12:12
- Güncelleme: 30.06.2023 12:12
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Olay, Melikgazi ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen ancak yabancı uyruklu olduğu düşünülen siyah çarşaflı 3 zanlı motorsiklet ile başka bir yabancı uyruklu şahısın kullandığı 38 MA 934 plakalı aracın önünü keserek pompalı tüfek ile 7 el ateş etti. Olayda araçta bulunan yabancı uyruklu 4 kişiden, 1'i omzundan yaralandı. Olayı gerçekleştiren zanlılar kaçarken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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