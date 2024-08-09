Çatıda çıkan yangın, panik yarattı

Yakut Mahallesi Akmescit Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bir vatandaş yangının özel işletmeden kaynaklı bir faaliyet sonucu çıktığını iddia ederek şikayette bulunacağını söyledi.

Çatıda çıkan yangın, panik yarattı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi, Akmescit Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince kısa süre içerisinde söndürülürken can kaybının da olmadığı belirlendi. Bir vatandaş; yangının, binanın zemin katındaki özel mangal işletmesinden kaynaklı çıktığını iddia ederek zabıta ekiplerine şikayette bulunacağını ifade etti. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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