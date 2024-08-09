Niğde'de YKS'de ilk bine giren öğrenciler ödüllendirildi

YKS’de ilk bine giren öğrenciler Niğde Valisi Cahit Çelik tarafından ödüllendirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk bine giren 17 öğrenci için Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Velileri ve öğretmenleri ile programa katılan öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Vali Çelik, öğrencilere altın ve kalem hediye etti. İyi insan olmanın her şeyden önce geldiğine vurgu yapan Niğde Valisi Cahit Çelik öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulundu. Vali Çelik; "Niğde eğitim anlamında her zaman çok yüksekte olan bir il ve sizlerde de buna katkı sağladığınız için gurur duyuyoruz. YKS’de Niğde’den 17 öğrencimiz ilk bine girdi. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Hem idare olarak bizler hem de aileleriniz sizlerle gurur duyuyor. Üniversite insan hayatında çok önemli bir yer alıyor. Tek amacınız ve gayeniz iyi insan olmak olsun. Çünkü akademik olarak çok ciddi bir başarı gösterebilirsiniz, çok iyi üniversitelerde okuyabilirsiniz ama baktığınız zaman eğer insani ve ahlaki değerlerini taşımıyorsanız bir anlamı yok. O açıdan bence insanın temel amacı ve hedefi iyi önce iyi insan olmak olmalıdır. Sizler de hem ülkemize hem de insanlığa güzel katkılar yapacak ve inşallah örnek birer insan olacaksınız" dedi.

Velileri ve öğretmenleri de sağladığı katkılardan dolayı tebrik eden Vali Cahit Çelik; öğrencilere bayrağı daha da yükseklere çıkaracak başarılar temenni etti.