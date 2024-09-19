  • Haberler
  • Sivas
  • Çatıda kalp krizi geçirdi, ekipler seferber oldu

Çatıda kalp krizi geçirdi, ekipler seferber oldu

Sivas'ta tamir için çatıya çıkan adam, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan adam hastaneye kaldırıldı.

Çatıda kalp krizi geçirdi, ekipler seferber oldu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta tamir için çatıya çıkan adam, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sularbaşı Mahallesi 12-4 sokaktaki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki N.Y., kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveninin uzatılmasıyla N.Y., aşağı indirildi. N.Y. aşağı indirildiği sırada itfaiye ekibince kalp masajı bir süre devam etti. Ambulansa konulan N.Y., hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan N.Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla kayda alması ve izlemesi dikkat çekti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi
Erciyes'e sezonun ilk karı düştü
Erciyes’e sezonun ilk karı düştü
'Kumar oynama bağımlılığı tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir'
“Kumar oynama bağımlılığı tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir”
Uzmanından ebeveynlere uyarı: 'Çocukların yanında haber izlemeyin'
Uzmanından ebeveynlere uyarı: 'Çocukların yanında haber izlemeyin'
Bülent Tüfenkci'den Başkan Palancıoğlu'nun vizyon projesine övgü
Bülent Tüfenkci'den Başkan Palancıoğlu'nun vizyon projesine övgü
Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği konferansında konuştu
Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği konferansında konuştu