Milletvekili Akar, 'Teröristler ya gömülecek ya da teslim olacaklar'

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle gaziler ve gazi yakınlarına yemek ve Kur-an Teraveti programı gerçekleştirildi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, ilçe belediye başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Kayseri protokolü, Sivil Toplum Teşkilat temsilcileri gaziler ve yakınları katıldı. Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, hiçbir şehidin ve gazinin kanının yerde kalmadığını ifade ederek, “İnşallah ülkemizin bekasını ve refahını tam olarak sağlayıp rahata ereceğiz. Amacımız gayemiz budur ve bu bitmeden de durmak yok. Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmamakta da kararlıyız. Mehmetçik bunun için yapılması gereken ne varsa gece- gündüz demeden teröristlerin peşindeler. Teröristlerin iki şansı var ya gömülecekler ya da silahlarını bırakacaklar. Bugüne gelmemizde en büyük payı olan şehitlerimize, aramızdan ayrılan gazilerimize aynı şekilde Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Tabi burada en çok acıyı, ızdırabı çekenlerde şehit ve gazi ailelerimiz, onlara da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şehitlere, gazilere ve yakınlarına minnettarlığını dile getirdi. Çiçek konuşmasında, “Öncelikle bugün sizlerle olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Dünya da birçok devletin kendi vatanları için ölen veya yaralanan askerlerine özel günleri ve yapılanmaları olabilir. Ancak Türk milleti için Gaziler Günü, hiçbir millette olmadığı kadar bizim için anlamlıdır. Çünkü şu an konuştuğumuz dakika itibarıyla bile aslanlarımız, kahramanlarımız Güneydoğu’da, Doğu’da, Suriye’de, Libya’da silahlarının başında teyakkuz üstünde belki de çatışma içerisindeler. Belki de şu dakikalarda bir askerimiz şehit, gazi oluyor. Kayseri sigorta bir şehirdir, Kayseri oldukça, Kayserili var oldukça bu ülkenin bir çakıl taşı bile alınamaz. Sadece Kayseri değil Türkiye’nin her bir vilayetinde bir tek fert kaldığı sürece koşa koşa, seve seve ölüme gideriz. Bu duygularla size minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.