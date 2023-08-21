Çay Bağları'na 'çok özel' güvenlik kamerası
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Çay Bağları'nda KGYS kameraları aktifleştirildi.
- 21.08.2023 16:56
- Güncelleme: 21.08.2023 17:39
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Çay Bağları’nda KGYS kameraları aktifleştirildi.
Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla Çay Bağlarına kurulumu tamamlanan KGYS kameraları aktifleştirildi.
İHA
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