Çekicide 2 kilo uyuşturucu madde çıktı

Kayseri'ye çekiciyle 2 kilo 462 gram metamfetamin uyuşturucu getirmek isteyen şahıs ekiplerin çalışması doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 

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  • 21.12.2023 19:15
  • Güncelleme: 21.12.2023 19:15
Çekicide 2 kilo uyuşturucu madde çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Kayseri’ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine düğmeye bastı. Bu kapsamda Ankara yolu uygulama noktasında yapılan çalışmalarda C.E. isimli şahsın üzerinde ve kullandığı çekicide yapılan arama neticesinde 4 parça halinde toplam 2 kilo 462 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

1ha

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