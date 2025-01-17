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Celal Şengör'den deprem açıklaması: 'Kayserililer epey emniyettesiniz'

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör Kayseri için depremle alakalı harita üzerinden yaptığı açıklamada, 'Bu fayların hiçbiri büyük deprem üretemez. Üretmiş olduğu depremler 5-6 civarındadır. Bir kez olduysa bir daha olabilmesi için ortalama 2 bin 500 senenin geçmesi lazım. Dolayısıyla siz Kayserililer epey emniyettesiniz. Depremleriniz küçük, deprem arası süreler çok uzun' dedi.

Celal Şengör'den deprem açıklaması: 'Kayserililer epey emniyettesiniz'

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, Tokgöz Beton’un ev sahipliğinde, 10-15 Ocak tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenen Güvenli Yapılar Zirvesi’nde deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Kayseri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şengör harita üzerinden yaptığı açıklamada, “1717’deki depremde can kaybı ve hasar var ve bina kalitesizliğinden meydana geliyor. 13 Ağustos 1835 yılındaki depremde gösterdiğim havzanın üzerinde meydana geliyor. Ağır hasar gören yerleşim yerleri fayların yoğun olduğu yerlerde meydana geliyor. Bu fayların hiçbiri büyük deprem üretemez. Üretmiş olduğu depremler 5-6 civarındadır. Bir kez olduysa bir daha olabilmesi için ortalama 2 bin 500 senenin geçmesi lazım. Dolayısıyla siz Kayserililer epey emniyettesiniz. Depremleriniz küçük, deprem arası süreler çok uzun” diye konuştu.

Haber Merkezi

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