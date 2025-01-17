Kemik kardeşlerin karne sevinci evlerine taşındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evde eğitim hizmeti alan kemik kardeşler Defne, Çınar ve Gülce için düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'dan aldı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde evde eğitim hizmeti alan kemik kardeşler Defne, Çınar ve Gülce için Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı İlçe Millî Eğitim Müdürü Yavuz Postallı’nın katılımıyla evde karne töreni gerçekleştirildi. Törende öğrenciler, karnelerini Kaymakam Mehmet Kaya’dan aldı.