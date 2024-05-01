Kudüs Şehidi Hasan Saklanan insanlık vicdanının sesi oldu

Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yapan Hasan Saklanan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla Ürdün’e gitti. İddiaya göre, pasaportunu yanına alan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa’ya girmeye çalışan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Hamas, Kudüs'te şehit olan Hasan Saklanan'a ilişkin, "Bu anlayışla Kudüs’te kahraman eylemi gerçekleştiren Türk şehidi Hasan Saklanan’ı selamlıyor; onu Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz.” dedi.

Ürdün üzerinden Filistin’e giden Hasan Saklanan, Ürdün’den Filistin’e Allenby Sınır Kapısı’ndan geçerek Filistin’in işgal altındaki başkenti Kudüs’e gitti. Dün Kudüs’e varan Hasan Saklanan, bugün ise soykırımcı işgalci askerlere yönelik mukavemette bulunarak şehit oldu.

Eyyübiye doğumlu 34 yaşındaki şehit Türk vatandaşı Hasan Saklanan'ın imamlık görevinde bulunduğu ve 2-3 yıl önce Ankara Şereflikoçhisar ilçesinden Şanlıurfa Haliliye'nin Kepez mahallesine tayin edildiği öğrenildi.

İsrail medyasına göre 34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

İsrail polisi, saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Vurulan kişinin Urfa'da Kepez Mahallesi Camisi'nde imam olarak görev yapan Hasan Saklanan olduğu açıklandı.