CEO Ertekin'den Dolar Kuru Uyarısı: '35 Liranın altına inebilir'

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası müdahale etmezse TL kuru 35 liranın altına da inebilir" dedi. Ertekin, "Saat 01.00, yabancılar TL/USD 35.30 yerine 35.05'ten fiyatlıyor. Yarın Merkez Bankası müdahale etmezse TL 35 liranın altına da inebilir. 26 Aralık'ta Para Piyasası Kurulu 2,5 hatta 5 puan faiz indirimi kararı alabilir" ifadelerini kullandı.

Ertekin, yabancı yatırımcıların enflasyonun altında yapılan asgari ücret artışını, hükümetin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunun bir işareti olarak gördüğünü belirtti ve bu doğrultuda uyumlu adımların artarak devam edeceğini söyledi.