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  • CEO Ertekin'den Dolar Kuru Uyarısı: '35 Liranın altına inebilir'

CEO Ertekin'den Dolar Kuru Uyarısı: '35 Liranın altına inebilir'

2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından dolar kurunda hareketlilik yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. Ancak, enflasyon oranının altında yapılan bu zam sonrası dolar kurunda düşüş yönlü hareketlilik gözlendi.

CEO Ertekin'den Dolar Kuru Uyarısı: '35 Liranın altına inebilir'

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası müdahale etmezse TL kuru 35 liranın altına da inebilir" dedi. Ertekin, "Saat 01.00, yabancılar TL/USD 35.30 yerine 35.05'ten fiyatlıyor. Yarın Merkez Bankası müdahale etmezse TL 35 liranın altına da inebilir. 26 Aralık'ta Para Piyasası Kurulu 2,5 hatta 5 puan faiz indirimi kararı alabilir" ifadelerini kullandı.

Ertekin, yabancı yatırımcıların enflasyonun altında yapılan asgari ücret artışını, hükümetin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunun bir işareti olarak gördüğünü belirtti ve bu doğrultuda uyumlu adımların artarak devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi

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