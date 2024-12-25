Saadet Lideri Arıkan'dan Yeni Asgari Ücrete Sert Tepki: 'Keşke Açıklanmasaydı!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili olarak, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Ancak, toplumun farklı kesimlerinden yeni asgari ücret rakamlarına yönelik yorumlar birbirini izlerken, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, tepkisini tek cümle ile dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını alıntılayan Arıkan, "Keşke açıklanmasaydı! Ücret asgari, yoksulluk azami!" diyerek yeni asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti.

Arıkan’ın bu sert tepkisi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Yeni asgari ücretin yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalar devam ederken, Arıkan’ın açıklaması, muhalefetin bu konudaki eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı.