CEO Ertekin'den Veda Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7 yıl süresince yürüttüğü görevinden ayrılmasının ardından veda ziyaretinde bulunan Erciyes Anadolu Holding eski CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'i makamında kabul etti.

CEO Ertekin'den Veda Ziyareti

Erciyes Anadolu Holding eski CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, görevinden ayrıldıktan sonra, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. 

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding’in şehre kazandırdığı değerleri vurgulayarak, "Şehrimizin marka değerine ve iş dünyasına sağladığı kıymetli katkılar için Alpaslan Baki Bey’e teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ailesi ve sevdikleriyle birlikte başarılarla dolu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alpaslan Baki Ertekin ise şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında Ertekin, Kayseri’nin iş dünyasına ve marka değerine yaptığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Haber Merkezi

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