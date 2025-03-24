İldem Şükrü Berk Camiinde Ramazan Etkinlikleri devam ediyor

Her akşam teravih namazı sonrası, çocuklara yönelik etkinlikler, yarışmalar ve ikramlar gerçekleştiriliyor. Son olarak, gölge oyunu ustası Hacivat ve Karagöz, minik izleyicilerine unutulmaz bir gösteri sundu.

Camii yönetimi, çocuklar için düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, Ramazan ayının bereketini ve anlamını paylaşmak amacıyla iftar programları düzenliyor. Son iftar yemeği programı bu Salı akşamı gerçekleşecek. İftar sonrası, yapılacak olan etkinlikte çocuklara hediyelerin dağıtılacağı duyuruldu.

Ayrıca, Kadir Gecesi’nde teravih namazı sonrası bir zikir programı da planlanıyor. Bu özel gece, cami cemaatine manevi bir atmosferde buluşma fırsatı sunacak.

Tüm bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için katkıda bulunan hayır severlere teşekkür eden cami yönetimi, birlik ve beraberlik içinde bu güzel günlerin geçmesini dileyerek, tüm halkı etkinliklere davet ediyor.