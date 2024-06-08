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Ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşın kafasını yardı

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kafasına dolu tanesi isabet eden bir vatandaşın kafası yarıldı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşın kafasını yardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kafasına dolu tanesi isabet eden bir vatandaşın kafası yarıldı.

Şehirde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bir vatandaşın kafasına isabet etti. Kocasinan ilçesinde otomobilini doludan korumak isterken dışarı çıkan Özcan Oğuz, kafasına isabet eden dolu tanesiyle yaralandı. Yaşadıklarını anlatan Oğuz, "Erkilet Mahallesi’nde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Ben de arabamın zarar görmemesi için halı sererken arabanın camı da kırıldı, benim de kafam yarıldı" dedi.

Öte yandan dolu nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, sanayinin yolunu tuttu. Yeni sanayideki dükkanların önünde zarar gören araç yoğunluğu oluştu.

Ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşın kafasını yardı
Ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşın kafasını yardı
İHA
Kayseri Gündem

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