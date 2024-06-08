Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise onlarca araca zarar verdi.

Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise onlarca araca zarar verdi.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. Otomobillerin üzerine ağaçlar devrilirken, ceviz büyüklüğündeki dolu da onlarca otomobile zarar verdi. Fırtına nedeniyle de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin çatısı uçtu. Çok sayıda ihbar alan ekipler, olumsuzluğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemi alırken, otomobilleri zarar gören vatandaşlar da tutanak tuttu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de yarın da sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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