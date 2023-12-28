Çevre duyarlılığı alanında yılın kooperatifi ödülü Kayseri’de

Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kooperatifler Fuarı Gaziantep’te başladı. 26-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara Türkiye’den, Türk Devletleri’nden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplam 180 kooperatif iştirak etti. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Kooperatifler Fuarı’nın açılış töreninde Yılın Kooperatifleri’ne ödülleri de verildi. Açılış ve ödül törenine Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yönetimi de katıldı. Törende Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi, Mobilyakent’teki işyerlerinin çatılarına yapmış olduğu GES projesiyle çevre duyarlılığı alanında Yılın Kooperatifi ödülüne layık görüldü. Başkan Ercan Sarıkaya, Yılın Kooperatifi ödülünü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan aldı.

“ÇEVRECİ YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Yılın Kooperatifi ödülünü Kayseri’ye getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından kurulan Erciyes KSS Yapı Kooperatifi ve Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ile çok önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Sarıkaya, “Mobilyakent, KUMSMALL AVM, Mobitek, Mobiboya, KUMS Enerji gibi yatırımlarımız şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine çok büyük katkı sunmaktadır. Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ile Mobilyakent’teki işletmelerimizin 3 bin metrekareyi bulan çatılarına GES panelleri kurduk ve yıllardır güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. Çatılarımızdaki 18 bin adet güneş enerji paneli ile 5,85 MWp kurulu gücünde GES’e sahibiz. Yıllık elektrik üretimimiz 7 milyon 500 bin kilovat saati buluyor. Bu yatırımımızla yılda 23 bin 404 adet ağacı kurtararak ve 8 bin 191 ton karbondioksit salınımını engelleyerek çevreye katkıda bulunuyoruz. Çevreci yatırımlarımıza devam ederek yeni GES projelerini hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu yatırımlarımızın takdir görmesi ve bizlere ödül kazandırmasının gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.