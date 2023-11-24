Çevre, Kültür Ve Turizmi Masaya Yatırılacak

Tarih, kültür, turizm ve çevre alanında imza attığı yatırımlarla takdir toplayan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, tüm bu alanları kapsayan önemli bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve 12 usta gazetecinin katılacağı konferansta, şehirlerin ve insanların önemli konu başlıklarından ‘iklim, çevre, kültür ve turizm’, medya bağlamında ele alınacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği destekleri ile 25 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konferansta, usta gazeteci yazarlardan Hande Fırat, Adem Metan, Zafer Şahin, Nuh Albayrak, Mehmet Acet ve Deniz Gürel, Ekrem Kızıltaş, Esra Elönü, Emin Pazarcı, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı ve Fevzi Çakır gibi 12 ünlü isim konuk olarak iklim, çevre, kültür ve turizm konularını medya bağlamında ele alacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de konferansta bakanlık çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

BÜYÜKKILIÇ'TAN KONFERANSA DAVET

Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek olan medya bağlamındaki ‘iklim çevre, kültür ve turizm’ konularının masaya yatırılacağı konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre aidiyet duygusuna sahip tüm Kayserili vatandaşları davet etti.