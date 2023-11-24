Öğretmenler Günü Çiçekçileri Sevindirdi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çiçekçiler öğretmenler için mesai yaptı.

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  • 24.11.2023 12:39
  • Güncelleme: 24.11.2023 13:11
Öğretmenler Günü Çiçekçileri Sevindirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çiçekçiler öğretmenler için mesai yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk oluştu. Özel günlerinde öğretmenleri mutlu etmek isteyen öğrenciler ve yakınları, çiçekçilerin yolunu tuttu. Kayseri’de çiçekçilik yapan Mehmet Bener, 1 hafta öncesinden Öğretmenler Günü için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, özel günlerde insanların çiçeklere daha fazla ilgi gösterdiklerini söyledi. Öğretmenlere çiçek alanların başında öğrencilerin geldiğini ifade eden Bener, “Bizler Kayseri’deki esnaflar olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü için 1 hafta önceden tüm hazırlıklarımızı yaptık ve bugün de Öğretmenler Günü dolayısıyla sabahtan yoğun tempomuz başladı. Çiçekleri ilk başta öğrenciler tercih ediyorlar. Eşleri, aileleri alıyorlar ya da gönderiyorlar. İnsanlarımız çiçeğe Öğretmenler Günü gibi özel günlerde ayrı bir önem gösteriyor. Özel günlerde daha çok karışık mevsim buketleri yapıyoruz. Bunlar da 300 TL’den başlıyor ve fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. İsteklerine göre saksı çiçekleri, orkide, antoryum ve farklı bitkiler de mevcut. Biz tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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