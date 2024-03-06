Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan afişler kaldırılıyor

AK Parti Kayseri Teşkilatı tarafından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Kayseri’de yasal olmayan bölgelerde bulunan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi, görsel, afiş ve brandaların kaldırılması ile ilgili Seçim Kurulu’na verdiği dilekçe, tüm siyasi partilerin onayıyla birlikte kabul edildi.

AK Parti Kayseri Teşkilatı 4 Mart Pazartesi tarihinde siyasi partilere örnek bir davranış sergileyerek, Kayseri’de yasal olmayan bölgelerde bulunan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi, görsel, afiş ve brandaların kaldırılması ile ilgili Seçim Kurulu’na dilekçe vermişti. 5 Mart Salı günü alınan kararla birlikte tüm siyasi partilerin onayıyla AK Parti Kayseri Teşkilatı’nın Seçim Kurulu’na verdiği dilekçe kabul edildi.

Buna göre, Kayseri’de bulunan şikâyete konu tüm görsel afiş ve brandaların asıldığı yerlerin 298 Sayılı Kanunda belirtilen ve Seçim Kurulu tarafından izin verilen yerlerde olmadığı anlaşılan, 298 sayılı kanun ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarına aykırı olarak asılan tüm görsel, afiş ve brandaların izin verilen alanlar dışında ve konut sahibi vatandaşlar tarafından asılanlar haricindeki, tüm siyasi partiler, bağımsız adaylar, muhtarlar ve muhtar adayları tarafından yasal olmayan trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçitler, bu mecraların ayakları ve altları, ağaçlar, tramvay güzergâhlarında bulunan tüm görsel afiş ve brandaların ve benzeri malzemeler kaldırılacak. Alınan kararla birlikte 6 Mart Çarşamba tarihi itibariyle Kayseri’de yasal olmayan bölgelerde bulunan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi; görsel, afiş ve brandalar kolluk kuvvetleri tarafından kaldırılacak.

AK Parti Kayseri Teşkilatı tarafından Seçim Kurulu’na verilen dilekçede şu ifadelere yer verilmişti:

“31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde tüm siyasi partiler tarafından yasal olmayan; trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçitlerin ayaklarına ve altları, ağaçlar, tramvay güzergâhında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması için gereğini arz ve talep ederiz.”