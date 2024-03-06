Erciyes'te kar etkili oldu: Kar kalınlığı 110 santime ulaştı
Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışıyla beraber kar kalınlığı 110 santim oldu.
Erciyes Dağı’nda etkili olan kar yağışıyla beraber kar kalınlığı 110 santim oldu.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran karla beraber dağda kar kalınlığı 110 santime ulaştı. Belediye ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı.
İHA
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