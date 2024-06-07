ÇEVREFEST 2'nci gününde de yoğun ilgi görüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ÇEVREFEST’le vatandaşlar ‘Çevre Ve Sıfır Atık’ temalı birçok etkinlikte buluşurken; stantlarıyla etkinlikte yer alan belediyelerin projeleri de dikkat çekiyor. Düzce Belediyesi’nin hurdaya dönen araç parçalarından yapılan robot görünümlü maketleri ziyaretçilerin ilgisini çekerken; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor sevgisi kazandırmak ve sporu eğlenceli hale getirmek amacıyla kurduğu parkurda ise çocuklar, eğlenceli vakit geçiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından dün Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde açılışı gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST, 2’nci gününde de yoğun katılımlı geçiyor. ‘Hepimizin Bir Dünyası Var’ temasıyla düzenlenen ve 9 Haziran’a kadar sürecek etkinliklerde, belediyelerin çevre stantları da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

39 belediye stantında vatandaşlar bilgilendiriliyor

70 çevre standının bulunduğu etkinliklerde; çevre, Sıfır Atık ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan 39 belediyenin stantlarında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor. Çevre kaynaklarının israf etmeden kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran ‘Sıfır Atık’ hareketine ilişkin çalışmalar belediyeler tarafından artarak devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için sporu eğlenceli hale getiriyor

Hurdaya dönen araç parçalarından yapılan robot görünümlü maketlerin yer aldığı Düzce Belediyesi’nin standında, tamamı hurdadan yapılan ‘motosiklet robot’ ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin zenginliklerini, belediyenin çevreci yatırımlarını ve iyi uygulamalarını tüm katılımcılara tanıtma imkânı buluyor. Belediye tarafından ayrıca çocuklara spor sevgisi kazandırmak ve sporu eğlenceli hale getirmek amacıyla parkur kuruldu. Çocuklar, kurulan parkurda eğlenerek zaman geçiriyor.