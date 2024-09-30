Çevreyol'daki kazada yaralanan yaşlı adam vefat etti

Kayseri Eski Çevreyolu'nda sabah saatlerinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 72 yaşındaki A.A. hayatını kaybetti. 

Çevreyol'daki kazada yaralanan yaşlı adam vefat etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Eski Çevreyolu İller Bankası önünde sabah saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 72 yaşındaki A.A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

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