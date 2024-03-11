Çeyrek altın 4 bin 150 TL'ye yükseldi

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Sarraf Gülderdi; ”Kazancılar çarşısında çeyrek altın 4 bin 150 lira, 22 ayar altın 2 bin 350 lira, has altın 2 bin 430 liradan, euro 35 lira 40 kuruştan dolar ise 33 lira 40 kuruştan işlem gördüğünü belirterek; “ Bildiğiniz üzere altın her geçen gün rekorunu tazeliyor bunun da en büyük nedeni altının dünya üzerindeki ONS fiyatları ve doların yukarı yönlü hızlı hareket etmesi ikisi de rekor bir seviye yukarıya çıktığı için altın çok hızlı bir şekilde yeni rekorlara imza atıyor bundan sonra da devam edecek. Seçime kadar da doların yatırım tavsiyesi olmadan 35’e kadar çıkabileceğini ön görüyoruz. ONS fiyatlarının da 2 bin 200’e kadar merdiven dayadığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Yatırımcıların panikle altınlarını satmamaları gerektiğini ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi; “Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. İnsanlar panikle bu fiyatlardan altın alınır mı diye sorular soruyorlar biz her zaman şunu dile getiriyoruz. Altın gerçekten çok hızlı bir şekilde yukarı çıktı ama bundan sonra düzeltme hareketini nerede yapar, nerede durur onu bilemiyoruz onun için de müşterilerimizin panikle altın almamaları ya da panikle ellerindeki altını satmamalarını tavsiye ediyoruz. Bildiğiniz üzere bir gecede de her şey değişebilir, bir karar alınabilir müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın da daha dikkatli olmalarını yatırımlarını uzun vadede yapmalarını öneriyoruz” ifadelerinde bulundu.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

DOLAR: 33,40 TL

EURO: 35,40 TL

ÇEYREK ALTIN: 4150 TL

22 AYAR ALTIN: 2350 TL

HAS ALTIN: 2430 TL

ONS: 2130 USD.