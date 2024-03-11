Kayseri Muaythai aday hakem kursu tamamlandı

 Kayseri Muaythai İl Temsilciliği 2024 Faaliyet Programında yer alan Aday Hakem Kursu tamamlandı.

Kayseri Muaythai aday hakem kursu tamamlandı

Gençlik Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen Muaythai Merkez Hakem Kurulu’undan (MHK) Erdinç Patlar nezaretinde tamamlandı. Kurs sonunda başarılı olan 48 hakem Muaythai ailesine katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu açıklamasında, “İl hakem Kurulu Başkanı Osman Mutlu hocamız ve İl Hakem kurulumuz , emektar hakemlerimiz, kursiyerlerimizi yalnız bırakmayarak verimli bir kurs olması için gayret gösterdiler. Gün geçtikçe kulüp, antrenör, sporcu, hakem kapasitesi olarak büyüyen Muaythai branşımızda ulusal ve uluslararası başarılarınızın dahada yukarıya taşımak için gayret gösteriyoruz. Aramıza yeni katılan aday hakemlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

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