Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Selçuklu mahallesinde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan O.D.’nin sorgusunda; ’Hırsızlık’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.D., işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.