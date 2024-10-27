Cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Cezaevi firarisi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Selçuklu mahallesinde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan O.D.’nin sorgusunda; ’Hırsızlık’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.D., işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

KAYBİS Tandem bisikletleri engelleri ortadan kaldırıyor
KAYBİS Tandem bisikletleri engelleri ortadan kaldırıyor
6'ncı Bilim Şenliği devam ediyor
6'ncı Bilim Şenliği devam ediyor
Adını taşıyan okuldan 'Şehit Cennet Yiğit' marşı
Adını taşıyan okuldan 'Şehit Cennet Yiğit' marşı
Cezaevi firarisi yakalandı
Cezaevi firarisi yakalandı
İsrail'de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı: 6'sı ağır 35 yaralı
İsrail’de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı: 6’sı ağır 35 yaralı
86 Yıllık Şehir Planı hayrete düşürdü
86 Yıllık Şehir Planı hayrete düşürdü