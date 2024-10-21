CHP Akkışla İlçe Başkanı Arslan, ilçesine itfaiye istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Arslan, ilçede itfaiye bulunmadığının ve yangınlara gereken müdahalenin geç yapıldığını iddia ederek, “Son bir yıl içerisinde Akkışla’da yaklaşık 6-7 defa yangın çıktı. Bir tane de hanım kardeşimizi kaybettik. Bizim Akkışla’nın itfaiyesi yok. Yani ilginçtir bir ilçenin itfaiyesi yok ve itfaiye yangın çıktığı zaman ihbar hattından ihbar ediyorsun ya Sarıoğlan’dan gelecek ya da Bünyan’dan gelecek. Yani Akkışla merkeze Sarıoğlan’ın içerisinden 35 kilometre olan yerlerden itfaiyenin kaç dakikada geleceğini tahmin edebiliriz. Bir de Bünyan’dan dolu suyla gelmesi gerekiyor. Ne kadar hızlı gelebilmesi gerektiğini siz düşünün. Artı olarak bir süre arazide çıkan küçük yangınlar oluyor. O zaman araziye 2 saatte geliyor. Herkes köyde kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Bunun için defalarca belediyemizin eksiklerini ekipman, konteynır ve diğer konularda Büyükşehir’e defalarca taleplerini ilettiler ama bir cevap alamadık. Harman zamanı, biçer döverlerin gelme zamanı arazi yollarımıza geçte olsa hizmet aldık. Büyükşehirden aldığımız hizmet ancak bu kadar olabildi. Akkışla belediyesini devraldığımızda 17 milyon küsür bir borçla devraldık ve çoğu proje maddi olanaklardan ötürü ertelendi” diye konuştu.