Gönüllü Kuruluşlar Kızılay Hastanesi'nde bir araya geldi

Toplantının açılışında bir konuşma yapan gönüllü kuruluşlar başkan Ahmet Taş, ülkemizde yaşanan hayat pahalılığı ve buna bağlı mağduriyetler, bireysel silahlanma ve yaşanan cinayetler, Gazze, Lübnan, Filistin ve Suriye’de yaşanan İsrail terörü ve katliamı ile siyasetçiler arasında yaşanan normalleşme ve yumuşama çabaları hakkında bilgiler verdi, Kızılay hastane yönetimine davet için teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra söz alan Kızılay Kayseri İl merkezi başkanı Cafer Beydilli, Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi katılımcılara ve hastane yönetimine teşekkür etti. Beydilli’den sonra söz alan Kızılay hastanesi başhekimi Dr. Şerif Işın, davete icabetleri için katılımcı sivil toplum kurumlarına teşekkür etti. Kızılay hastanesinin kuruluşu hizmetleri ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantının son bölümde Kızılay hastanesi müdürü Mustafa Karadeniz, Kızılay hastanesinin birimleri, hizmet branşları ve gelecekte ulaşmak istedikleri hedefler hakkında görsel bir birifing verdi.

Gönüllü kuruluşlar başkanı Taş, Kızılay hastanesi nde ağırlanmakdan memnun kaldıklarını bildirerek hastane yönetimine teşekkür etti.

