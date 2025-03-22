CHP'den Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Kayseri'nin Talas ilçesinde bir araya geldi. CHP Talas İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer ve teşkilat mensupları yürüyüş gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Kayseri’nin Talas ilçesinde bir araya geldi. CHP Talas İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer ve teşkilat mensupları yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde pankartlar taşıyan grup, ‘Diplomasız Erdoğan diye’ İmamoğlu’na yönelik engellemelere karşı tepkilerini dile getirdi.