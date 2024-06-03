CHP'den Kocasinan Belediyesi meclisinde 3 öneri

Kocasinan Belediyesi 3 Haziran 2024 tarihli meclis toplantısında 9 ana, 4 ek gündem olmak üzere 13 madde karara bağlandı. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan, sokak hayvanlarının korunması, belediyeye bağlı semt konaklarında düğün/nişan gibi uygun fiyata organizasyonlar yapılması ve belediyeye bağlı Kafe Sinan’larda fiyat tarifesinde indirim uygulanması konusunda taleplerde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise hayvanların korunduğunu anlatarak belediye tarafından verilen hizmetlerin tanıtıldığı bir video izletti. Çolakbayrakdar, semt konaklarının içeriğinin organizasyonlara uygun olmadığını ve bunun için uygun alanlar olabileceğinin araştırılacağının sözünü verdi. Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar, Sinan Kafelerde fiyat tarifelerinin uygun olduğunu ancak bir kez daha gözden geçirilebileceğini de ifade etti.