Pınarbaşı'nda 35 yıl sonra yeniden CHP kazandı

Böylece Pınarbaşı’nda 35 yıl sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış oldu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlar dün yeniden sandığa gitti. Yenilenen seçimi kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı. Pınarbaşı’nda 18 bin 960 kayıtlı seçmenden 14 bin 57'si, 141 sandıkta oy kullandı. Oylardan 13 bin 696'sı geçerli, 361'i geçersiz sayıldı.

CHP Adayı Deniz Yağan, Cumhur İttifakı Adayı Menduh Uzunluoğlu’na karşı kesin olmayan sonuçlara göre 318 oyla seçimi kazandı. Pınarbaşı ilçesinde 1989 yılında CHP ile birleşme kararı alınan Sosyal Demokrat Halkçı Partili (SHP) İsmet Tufan belediye başkanlığını kazanmıştı Böylece Pınarbaşı’nda 35 yıl sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış oldu.