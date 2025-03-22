CHP eski İl Başkanı Mustafa Ayan hayatını kaybetti

CHP’de geçmiş dönemde Kayseri İl Başkanı olarak görev yapan Mustafa Ayan hayatını kaybetti. Ayan, 23 Mart Pazar günü 14:30’da Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Vefat haberini duyuran oğlu Emre Ayan ise yaptığı paylaşımda, “Bugün sadece ben ve ailem bir baba, eş, dede kaybetmedik hayatına dokunduğu birçok insan için bir baba, dede, dost, ağabey, kardeş, önder ve yoldaştı. Yüreğinde ve hayatında onun izlerini taşıyan tüm insanların başı sağolsun hayat yolunu mücadelesiyle ve şerefi namusuyla tamamladı. Allah herkese böyle bir hayat ve ölüm nasip etsin” dedi.