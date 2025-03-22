Psikolog Hanife Topcam, “Devletin toplumsal rehabilitasyon başlatması lazım”

Psikolog Hanife Topcam Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı. Topcam, toplumsal rehabilitasyona ihtiyaç olduğunu belirterek, “Biz nasıl varlığımız fark edilsin istiyorsak diğer insanlar da bunu istiyor. Mutlak mutluluk diye bir şey yoktur. Hem kendi mutluğumuza hem toplum olarak mutluluğumuza yatırım yapmalıyız. Sosyolojik, psikolojik, toplumsal açıdan rehabilitasyona ihtiyacımız var. Devletin toplumsal rehabilitasyon başlatması lazım. Her şey rayından çıktı bütün bunların sebebi de teknoloji, modern dünyanın etkisi” diye konuştu.