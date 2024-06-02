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- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: '31 Martta Pınarbaşılıların oyunu gasp edenler en iyi cevabı aldı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: '31 Martta Pınarbaşılıların oyunu gasp edenler en iyi cevabı aldı'
Pınarbaşı'nda seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, '289 oy farkla Deniz Yağan başkanımız, seçimi kazanmıştır. Bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde, sonuçların Pınarbaşı'na hayırlı olmasını diliyorum. 31 Martta Pınarbaşılıların oyunu gasp edenler bugün en iyi cevabını almış durumdadır' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Pınarbaşı seçimlerinin oy sayım sürecine ve sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Resmî olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Deniz Yağan’ın 289 oy farkla kazandığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Bu süreçte bizlere destek olan, mücadele eden teşkilatımıza ve Pınarbaşılı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. 289 oy farkla Deniz Yağan başkanımız, seçimi kazanmıştır. Bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde, sonuçların Pınarbaşı’na hayırlı olmasını diliyorum. 31 Martta Pınarbaşılıların oyunu gasp edenler bugün en iyi cevabını almış durumdadır” dedi.