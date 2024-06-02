'Geleneksel Türk Okçuluğu' müsabakaları düzenlendi

Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti’nde Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Geleneksel Türk Okçuluğu İl Seçmeleri’ yarışması düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte 8-9 yaş grubundan başlayarak 18 ve üstü yaş grubunun dahil olduğu 150’den fazla yarışmacı katıldı. Ailelerinde geldiği okçuluk yarışmasında sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Keyifli görüntülere sahne olan yarışmada Geleneksel Türk Okçuluğu antrenörü olan İrfan Akpınar, yarışmaya federasyon başkanı Cengiz Toksöz’ün de katılımıyla daha fazla resmiyet kazandırıldığını ifade etti. Antrenör Akpınar, “Gençlik Spor İl Müdürlüğü kursunda eğitimlerimize devam ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor etkinliklerinden dolayı Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu olarak bugün Kayseri’de il seçmelerimizi düzenliyoruz. Ok ve yay çocuklara ve genç nesillere aktarıldığı için bu yönde bir çalışma yapıyoruz ve burada hem çocuklar hem de biz eğlenerek öğreniyoruz.” şeklinde konuştu.

‘TÜM YAŞ GRUPLARINA HİTAP EDİYORUZ’

8-9 yaş grubundan başlamak üzere tüm yaş grubunun katılım sağladığını söyleyen Akpınar, “Bugün burada 8-9 yaş grubu ve 18 yaş üstü yetişkin grubu olmak üzere tüm yaş grupları için bir yarışma ve il seçmesi düzenledik. Herhangi bir yaş kısıtlamamız yok. İlkokul çağına başlayan çocuklar başta olmak üzere tüm yaş gruplarına hitap ediyoruz. Bir üst kademeye geçen çocuklarımız il seçmelerinde derece alarak Türkiye şampiyonasına geçmiş olurlar” dedi.