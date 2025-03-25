  • Haberler
  • Gündem
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde Kayseri firması da yer aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde Kayseri firması da yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde boykot çağrısı yaptığı markaların isimlerini açıkladı. Bu markalardan birisi de Kayseri'nin önemli mobilya markası. İşte ayrıntılar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde Kayseri firması da yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla  İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de altıncı kez miting düzenledi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde boykot çağrısı yaptığı markaların isimlerini açıkladı. Boykot listesinde Kayseri’den  Kilim Mobilya markası da yer aldı.

Boykot çağrısı yapılan markalar arasında şunlar yer aldı:

İdefix, D&R, Demirören, Kilim Mobilya, Ülker, Türkiye Petrolleri, Milangaz, Likitgaz, TRT, Anadolu Ajansı, TGRT, İhlas Ev Aletleri, CNN, Espressolab, Milli Piyango, Misli, İddaa, ETS

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cıncık gibi cami: Cıncıklı Camii
Cıncık gibi cami: Cıncıklı Camii
Minik Yüreklerden Büyük Vefa: Ahmet-Ayşe İnci'yi dualarla andılar
Minik Yüreklerden Büyük Vefa: Ahmet-Ayşe İnci'yi dualarla andılar
Vekil Cıngı'dan pamuk şekerli mesaj
Vekil Cıngı’dan pamuk şekerli mesaj
Başkan Gülsoy, 'Kobilerimizin büyümesini desteklemeye devam edeceğiz'
Başkan Gülsoy, “Kobilerimizin büyümesini desteklemeye devam edeceğiz”
Eski sevgilisinin iş yerine ateş ateş eden şahıs kaçtı
Eski sevgilisinin iş yerine ateş ateş eden şahıs kaçtı
2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!