CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde Kayseri firması da yer aldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde boykot çağrısı yaptığı markaların isimlerini açıkladı. Bu markalardan birisi de Kayseri'nin önemli mobilya markası. İşte ayrıntılar...
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de altıncı kez miting düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde boykot çağrısı yaptığı markaların isimlerini açıkladı. Boykot listesinde Kayseri’den Kilim Mobilya markası da yer aldı.
Boykot çağrısı yapılan markalar arasında şunlar yer aldı:
İdefix, D&R, Demirören, Kilim Mobilya, Ülker, Türkiye Petrolleri, Milangaz, Likitgaz, TRT, Anadolu Ajansı, TGRT, İhlas Ev Aletleri, CNN, Espressolab, Milli Piyango, Misli, İddaa, ETS