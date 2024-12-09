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CHP İl Başkanlığı önündeki patlama iddiası: Çöpteki batarya patlamış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı önündeki çöp konteynırında meydana gelen ufak çaplı patlamaya çöpe atılan bataryanın neden olduğunu tespit edildi.

CHP İl Başkanlığı önündeki patlama iddiası: Çöpteki batarya patlamış
Kayseri GündemEditör

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı önündeki çöp konteynırında meydana gelen ufak çaplı patlamaya çöpe atılan bataryanın neden olduğunu tespit edildi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan CHP İl Başkanlığı önündeki çöp konteynırında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ufak çaplı patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, çöp konteynırında inceleme yaptı.

Ufak çaplı patlamanın nedeni çöpe atılan telefon bataryası

Yapılan incelemede, sokak üzerinde bulunan bir telefon tamircisinin çöp konteynırına bozuk bataryaları attıktan sonra üzerine soba külü döküldüğü ve sıcaklıktan dolayı bataryaların patladığı tespit edildi. Telefon tamircisinin ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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