CHP İl Yönetimi'nden Saadet Partisi'ne ziyaret

Ziyaretin dostane bir ortamda gerçekleştiğini belirten Altun, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. Altun, "Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. İş birliği ve diyalog bu tür ziyaretlerle güçleniyor" dedi.

Ziyaret sırasında, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun hayatını anlatan "Son Tanık" adlı kitabı CHP İl Başkanı Keskin'e takdim edildi. Keskin, Karamollaoğlu’nun siyasi mücadelesinin ve fikirlerinin, Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, bu tür ziyaretlerin, siyasi parti ilişkilerini güçlendirdiğini ve ortak hedefler doğrultusunda ilerlemenin önemini vurguladı.