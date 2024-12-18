Silahlı kavgaya karışan 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şahıslar yakalandı.

Silahlı kavgaya karışan 3 şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kocasinan ilçesine bağlı bağlı Sahabiye Mahallesi’nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin silahla yaralanması olayına karışan A.C.A. (22), H.K. (33) ve Ü.D. (29) isimli şahıslar yakalanırken, ekipler tarafından olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, A.C.A (22) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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