İl Emniyet Müdürü Aydın: 'Hiç kimsenin burnu kanamasın diye hazır olmak zorundayız'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü taraftan, Yunus Timleri, Motosikletli Şahin Timleri ve Polis Arama Kurtarma Timleri ekiplerinin yeni araçlarının anahtar teslim töreni İl Emniyet Müdürlüğ'ünde gerçekleştirildi. Yunus Timleri’ne 6 adet, Motosikletli Şahin Timleri’ne 4 adet ve Polis Arama Kurtarma Timleri’ne 10 adet elektrikli bisiklet olmak üzere 20 adet aracın teslimi gerçekleştirildi. Tören sonrası konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın: “Coğrafya olarak çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah bir daha bu devlete bir afet yaşatmasın. Milletimizin hiç kimsenin burnu kanamasın diye hazır olmak zorundayız. Biz bu eksikliği fark etmiştik, gerekli yazışmaları yaptık. Sağ olsun devletimiz de bize Polis Arama Kurtarma hem eğitimini verdi, hem aracını verdi. Bu araç içerisinde hem depremde, selde ve diğer doğal afetlerde kullanabileceğimiz tüm ekipmanlar mevcut. Bunun yanında şehrimiz gerçekten çok huzurlu bir şehir. Ben geldiğimde de, benden önceki çalışanlardan da Allah razı olsun. Daha da iyi, daha da huzurlu bir şehir yapabiliriz diye çalışırken, bizim en fazla emek sarf eden ekip birimlerimizden bir tanesi Yunuslarımız. Oraya 6 tane motor takviyesi geldi. Şahinlerimiz, oraya 4 tane motor takviyesi geldi. Aynı zamanda park ve bahçelerdeki olayların sayılarına baktığımızda, daha aşağı nasıl düşürebiliriz diye düşündük. Daha önce depomuzda atıl durumda bulunan 10 tane motosikletin şimdilik tamir tadilatı yapıldı. Yaza doğru 25'e tamamlayacağız, onların da tamamı park ve bahçelerde görev alacaklar. Ben arkadaşlarıma gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Motosikletli Şahin Timleri’ne teslim edilen araçların rengi hakkında konuşan Müdür Aydın şunları söyledi: “Araçların sarı-kırmızı olmasını tercih ederdim ama bu da fena değil. Başarabilirsek sarı-kırmızı yapmaya çalışacağız. Bu hafta sonu da Kayserispor’a Kasımpaşa ile yapacağı maçta başarılar diliyorum. Biz de orda olacağız.”