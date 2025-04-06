CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, Olağanüstü Kurultay'da divan üyesi oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı gerçekleştirildi. Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise divan üyesi olarak görev aldı.
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Özgür Özel tek aday oldu. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise divan üyesi olarak görev aldı.
İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İl Başkanımız Sayın Feyzullah Keskin, Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda divanda görev almıştır. Kayserimizi gururla temsil eden, İl Başkanımıza Divan Görevinde başarılar dileriz. Kurultayımızın ülkemize ve partimize hayırlı olmasını dileriz” denildi.