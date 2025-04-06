Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde saklandıkları adreste yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda; bin 36 adet sentetik ecza uyuşturucu uyarıcı hap ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Çalışmalar sonucu F.Ö. (47), B.Y. (23), E.Ö. (18) isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafik ekiplerinden emniyet kemeri kullanımı uyarısı
Trafik ekiplerinden emniyet kemeri kullanımı uyarısı
Komşular arasında Sakarya Meydan Muharebesi: 5 Ölü 5 Yaralı
Komşular arasında Sakarya Meydan Muharebesi: 5 Ölü 5 Yaralı
''Oto Galerilerde Yeni Dönem: Yetki Belgesi Olmayanlar İlan Veremeyecek!'
‘’Oto Galerilerde Yeni Dönem: Yetki Belgesi Olmayanlar İlan Veremeyecek!"
Başbuğ Alparslan Türkeş'e Kayseri'de Vefa Dolu Anma
Başbuğ Alparslan Türkeş’e Kayseri’de Vefa Dolu Anma
Kayseri iki cezaevi firarisi yakalandı
Kayseri iki cezaevi firarisi yakalandı
Hukukçu Karakaya,
Hukukçu Karakaya,
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!