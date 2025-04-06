Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
Kayseri'de kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde saklandıkları adreste yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda; bin 36 adet sentetik ecza uyuşturucu uyarıcı hap ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Çalışmalar sonucu F.Ö. (47), B.Y. (23), E.Ö. (18) isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.