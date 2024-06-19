CHP Kayseri İl Başkanvekili Aslanhan'ın hedefi Kayseri'de 8 Belediye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Teşkilatı, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. CHP Kayseri İl Başkanvekili Lütfi Aslanhan, “Bundan sonraki seçimlerde üzerine koya koya gideceğiz” dedi.

CHP Kayseri İl Binası’nda gerçekleşen bayramlaşma programına, CHP Kayseri İl Başkanvekili Lütfi Aslanhan, il yönetimi, meclis üyeleri ve parti üyeleri katıldı. Programda konuşan CHP Kayseri İl Başkanvekili Lütfi Aslanhan, 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. 31 Mart seçimlerinde CHP olarak, yerelde birinci parti çıktık. Türkiye genelinde yüzde 37,8 gibi bir oy aldık. Yerelde iktidar olan bir parti 14 büyükşehir, 21 şehir, 337 ilçe ve 42 belde olmak üzere toplam 316 noktada CHP’li arkadaşlarımızı belediye başkanlığı koltuğuna oturtturduk. Bu büyük bir başarıdır. Bu iktidarın habercisidir. Bu birlik, beraberlik içerisinde oldu. Biliyorsunuz ki siyaset insan kazanma sanatıdır. Siyaset inanmaktır. İnanmanın sonucunda da başarı gelir. Bu başarı hep birlikte geldi. Yeterli mi? Tabi ki de değil. Bundan sonraki seçimlerde bunun üzerine koya koya gideceğiz. Yerelde Kayseri’de hiç belediyemiz yokken, 4 tane belediyeye sahip olduk. Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız bu 4 ilçemiz. Özellikle 2 Haziran’da yapılmış olan Pınarbaşı seçimleri çok çekişmeli geçti. Biliyorsunuz AK Parti ve MHP tüm devlet imkanlarını karşımızda kullanmalarına rağmen biz birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart’ta kazanmış olduğumuz seçimi, seçilmiş olan belediye başkanımızı tekrardan seçtirdik. 2 Haziran seçimleri büyükşehir belediyesini kazanmış kadar önemli bir seçimdir. Bu hepimizin başarısıdır” ifadelerini kullandı.

‘2029 seçimlerinde en az 8 belediye kazanacağız’ diyen Aslanhan, “Kayseri’de kazandığımız 4 belediyemiz bize halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik nasıl yapılır bize bunun örneklerini gösterecekler. Bu bundan sonraki seçimlerde de örnek olacak. 2028’de ya da daha öncesinde sizlere şunun sözünü rahatlıkla verebiliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimini CHP’den birisi kazanacak ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak. Yine 2028 ya da öncesinde TBMM’de ittifak olmadan tek başımıza çoğunluk CHP’li arkadaşlarımızda olacaktır. İlk milletvekilli seçiminde Kayseri’den en az 5 milletvekili çıkaracağız. 2029 yılında gerçekleşecek belediye seçimlerinde ise şu anda kazanmış olduğumuz 4 belediyenin üzerine koyarak, en az 8 belediye kazanacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, bayramlaştı.