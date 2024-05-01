CHP Kayseri Milletvekili Genç, 'Yasaklarla hiçbir yere varamazlar'

Kayseri’de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı KESK’e bağlı sendikalar tarafından Mimarsinan Parkı’nda bulunan alanda coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılan ve burada açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşın 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiklerini ifade ederek, “Bugün işçilerimizle, emekçilerimizle bir aradayız. İşçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs'ını yürekten kutladığımı ifade ediyorum. Milletvekili olmadan önce de onlarla beraberdim. Bu yıl da yine onlarla beraberim. Görüyorsunuz İstanbul'da Taksim'de yaşananları. Yasaklarla bu ülkenin bir yere varması mümkün değil. Bırakın özgürce insanlar 1 Mayıs'ını kutlasınlar. Taksim'de kutlasınlar istedikleri gibi. Taksim’e Suriyeliler giriyor, Afganlılar giriyor, yurt dışından gelen herkes gidiyor ama benim vatandaşlarım, benim işçilerim, emekçilerim, kadınlarımız, emekçilerimiz giremiyorlar. Vatandaşlarımız 31 Mart'ta iktidara çok önemli sarı kart gösterdiler. Yasaklarla hiçbir yere varamazlar. Ben buradan tekrar 1 Mayıs'ın özgürce kutlanacağı günler yakın diyorum” diye konuştu.