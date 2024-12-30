CHP'li Aşkın Genç: '2024 yılında kredi kartı borçları yüzde 244 arttı'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 2024 yılının ekonomi verilerini değerlendirerek eleştirilerde bulundu. Genç, “İki gün sonra yeni bir yıla gireceğiz. Ancak 2024, Türkiye için adeta kara bir yıl olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyerek uyguladığı politikalar, halkın cebini boşaltırken yandaşların kasalarını doldurdu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, en zengin yüzde 20’nin gelirden aldığı pay yüzde 48,1’e çıkarken, en yoksul yüzde 20 yalnızca yüzde 6,3 pay alabildi. Gelir uçurumu büyüyor, adalet yok ediliyor. Türkiye, gelir eşitsizliğinde Avrupa’nın en kötüsü olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.



‘2024 YILINDA KREDİ KARTI BORÇLARI YÜZDE 244 ARTTI’

Genç, 2024 yılında kredi kartı borçlarının yüzde 244 arttığını belirterek, “Merkez Bankası rezervleri eriyor, borç krizi büyüyor. Brüt rezervler bir haftada 7,3 milyar dolar azaldı; net rezervler ise 3,5 milyar dolar azalarak 45,9 milyar dolara geriledi. Vatandaş, kredi kartı ve bireysel kredi borcunda boğuluyor. 2024 yılında kredi kartı borçları yüzde 244, bireysel krediler ise yüzde 91 oranında arttı. İcra dosyalarının sayısı 22 milyona ulaştı. Halk borç ödeyemezken, hükümet yeni ballı ihalelerle yandaş müteahhitleri zengin etmeye devam ediyor. Çiftçi ve emekçi yok sayıldı, tarım üretimi çöktü. Hububat üretimi yüzde 7,5 azalarak 39 milyon tona geriledi. Buğday, arpa ve mısırda üretim düşerken tarımsal girdi fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gübre fiyatı yüzde 13,4, yem fiyatı yüzde 33,5, veteriner harcamaları yüzde 60,1 arttı. Çiftçinin emeğini hiçe sayan bu düzen, tarımda kendine yeten Türkiye’yi ithalata mahkûm etti” diye konuştu.

‘BENZİNE 58, MOTORİNE 63 KEZ ZAM YAPILDI’

Öte yandan Genç şunları söyledi: “2024’te benzine 58, motorine 63 kez zam yapıldı. Bir yıl içinde 50 litrelik depo maliyeti yüzde 25 arttı. Bu sadece bir yakıt krizi değil; vatandaşın cebindeki son kuruşun gasp edilmesidir. Ulaştırma Bakanlığı’nın 80 milyar TL’lik Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesinde olduğu gibi kaynaklar yandaş sermayeye akıtılırken halk yok sayıldı. Gençler işsiz, geleceksiz bırakıldı. OECD verilerine göre, 2,9 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda yer bulabiliyor. Umutsuzluk içinde çırpınan gençler, yurt dışına kaçış yolları arıyor. Ekonomik kriz ve eğitime erişim sorunları, çocuk işçiliği artırdı. Haftada 8-11 saat çalışan çocuklar ailelerine destek olmaya çalışıyor. Bu utanç tablosu, iktidarın yönetim krizinin eseridir. Asgari ücret açlık sınırını bile karşılamıyor. 2024’ün son ayında açlık sınırı 21 bin 400 TL’ye ulaştı. Yeni belirlenen asgari ücret ise daha ilk ayında açlık sınırının altında kalacak. Cumhurbaşkanı’nın ‘asgari ücret 628 dolara çıktı’ açıklaması, gerçeklikten kopmuş bir propagandadan ibarettir. Dolar baskılanmış, halk fakirleşmiş, gerçeği kimse görmezden gelemez! Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki: ‘Asgari ücret en az 30 bin TL olmalıdır!’ Bu, halkın onuruyla yaşaması için bir zorunluluktur. Türkiye’yi yeniden; üreten, adil ve paylaşan bir ülke yapmak için mücadelemiz sürecek. Ekonomideki çöküşü gözlerdeki ışıltıyla maskeleyen anlayış sona erecek. Halkın emeğiyle kurulan Cumhuriyet, halkın iradesiyle yeniden hak ettiği refaha kavuşacak.