CHP'li Aşkın Genç: 'Asgari ücret, insan onuruna yakışacak seviyeye çıkartılmalı'

"Bu Bir Maaş Değil, İnsanlık ve Adalet Meselesidir"

Vekil Genç, Türkiye’nin ekonomik krizle mücadele eden vatandaşları için sesini yükseltirken, asgari ücretin sadece bir maaş meselesi değil, bir insanlık ve adalet sorunu olduğunu belirtti. Gerçek enflasyon oranlarının halkı çok zor durumda bıraktığını ifade eden Genç, “Asgari ücretin, bir bireyin dahi insanca yaşayabileceği bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bugün dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin TL’nin üzerinde, ancak iktidar, TÜİK’in makyajlanmış verileriyle halkı kandırmaya çalışıyor” dedi.

*Asgari Ücret, İnsan Onuruna Yaraşır Olmalı"

Genç, asgari ücretin belirlenmesinde halkın gerçek yaşam koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi: “İktidar, halkın sesini duymuyor. Asgari ücret, halkın sofraya ekmek koyabilmesi için insanca bir seviyeye çıkarılmalı. Bu bir lütuf değil, devletin vatandaşına olan borcudur” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de Savunma Sanayi İçin Yeni Liseler Şart

Kayseri’de savunma sanayisinin gelişmesine dikkat çeken Genç, bu alanda yetişmiş eleman eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Kayseri’de bir Milli Savunma Lisesi ve savunma sanayi odaklı teknik liseler kurulmalı. Bu okullar, gençlere meslek kazandırırken, sektördeki nitelikli iş gücü açığını da kapatacak” dedi.

Hızlı Tren Projesi 2038’de mi?

Hızlı tren projesinin Kayseri için büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Genç, 2028 hedefinin mümkün olmadığını ifade etti: “Bu hızla giderse Kayseri’ye yapılacak hızlı tren 2038’den önce yetişmeyecek. Projenin tamamlanması için somut adımlar atılmalı” diyerek, hükümetin geç kalmadan harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Vekil Genç, halkın adaletli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için çözüm önerilerini dile getirmeye ve bu sorunları duyurmaya devam edeceğini söyledi.