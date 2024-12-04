SMA'lı Muhammed'in ailesinden Kayseri'ye yardım çağrısı

Kayseri'de 6 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Muhammed Yusuf Aktaş için yapılan kampanyanın yüzde 35'i tamamlandı. Muhammed'in ailesi toplanacak paranın geri kalanı için Bürüngüz Camii önünde basın açıklamasında bulundu. Muhammed Yusuf Aktaş'ın Yurtdışında bulunan Zonglesma tedavisinin devam edebilmesi için 1 milyon 819 bin 500 dolar toplanması gerekirken kampanyanın sadece yüzde 35'i tamamlandı. Basın toplantısında konuşan Anne Neriman Aktaş; "Muhammet şu an Şehir Hastanesi'nde yatıyor. Ben evladıma dayanamıyorum. Sizler de birer anne babasınız, lütfen benim acımı anlayın. Soğukta artık kemiklerimiz titriyor. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kimlerin kapısını çalalım diye düşünüyoruz. Benim üç tane kızım okulundan, eğitimden oldular. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Allah rızası için Muhammet duyalım, duyuralım sizlerden destek bekliyorum. Evladıma sahip çıkın. Biz bir aile olarak yetemiyoruz. Sabahtan akşama kadar sokaklarda stand başlarındayız. Zamanımız geçiyor. Lütfen benim evladımın sesini duyursunlar. Yani bir anne olarak sizlere yalvarıyorum artık gidecek kapımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİMİNİ BİR KENARA BIRAKMIŞ BİR ABLAYIM'

Kardeşinin tedavisi için ailesiyle beraber 1 yıldır kampanyayı sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Abla Melisa Aktaş şöyle konuştu: "Sokaklarda, stantlarda bu mücadele devam ediyoruz. Bu kampanya vatandaşların, halkın desteğiyle sadece yüzde 36'ya ulaşabildi. Belirli bir noktaya kadar getirebildik ama bundan sonrası için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu karda kışta, bu soğuk havada süreç nasıl ilerleyecek kara kara düşünüyoruz. Ben 17 yaşında bir ablayım. Okulunu, eğitimini, geleceğini bir kenara bırakmış bir ablayım. Kardeşime bir sözüm var. Kardeşimi kurtarana dek ben okuluma ne yazık ki başlamayacağım. Çünkü durum bunu gerektiriyor. Yusuf şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor. Yoğun bakım sürecinde yaklaşık 6 aydır direnmeye çalışıyor. Benim kardeşim bu memlekete fazla değil. Bu memleketin son SMA hastası evladı. Birlik ve dayanışma içerisinde artık bu kampanyanın bitme süresi geldi. Geç kalmak gibi bir bir durum bu memlekete kesinlikle yakışmaz. Sizler de gelin, kardeşimin kampanyasına destek olun. Yarım saatte bitebilecek bir kampanya Bu evlat bir senedir hastane köşelerinde sürünüyor. Kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz."